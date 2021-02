A Catania prenotazioni gratuite per il vaccino anti COVID per ultra ottantenni grazie ai volontari dell’Auser impegnati nel servizio di prenotazioni e accompagnamento. L’Auser di Catania è una associazione di volontariato e di promozione sociale impegnata nel favorire “l’invecchiamento attivo” degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società.

Il sodalizio effettua gratuitamente le prenotazioni del vaccino contro il COVID 19 per conto degli ultra ottantenni soli che ne facciano richiesta. Previa prenotazione, inoltre, sarà possibile richiedere l’accompagnamento.

La proposta associativa dell’Auser (che è stata costituita nel 1989 dalla Cgil e dal Sindacato dei pensionati Spi-Cgil), è rivolta in maniera prioritaria agli anziani, ma è aperta alle relazioni di dialogo tra generazioni, nazionalità, culture diverse.

“Questo servizio completamente gratuito è svolto dai nostri volontari – spiega Nicoletta Gatto, presidente AUSER Catania- ed è un gesto concreto per sostenere gli anziani soli in questo momento così difficile. Basterà una semplice telefonata o una mail per parlare con noi”.

Per richieste e prenotazioni chiamare al 3357184128, al 3409735808, o al 3803805060, oppure ancora scrivere a nicolettagatto2@gmail.com

Redazione