La I come iniziale di tre parole: Immigrazione, Ispirazione e Impegno. La I come modo nuovo di fare teatro, all’insegna del quale due associazioni teatrali (Streaming off e Memoria del teatro) hanno allestito la seconda stagione online, con spettacoli trasmessi su Facebook, su Youtube e su Twitch.

Tema della prima serata – martedì 9 febbraio alle 19 – l’immigrazione. Titolo dell’opera: “Gocce. Relitti di naufragi”, un racconto “traumatico ma poetico del naufragio, inframezzato da testimonianze, voci e movimento”.

Interpreti: Giulia Amato, Jessica Fiumara e Arianna Sain (allieve della scuola Paolo Grassi, vincitrici, per questa iniziativa, del premio Milano OFF, sezione Italia, dell’edizione 2019). Testo e regia: Giulia Sara Borghi e Stefania Buraschi. Produzione: Compagnia Kaleidos di Milano.

A seguire, FOCUS tra Catania e Milano. Nel quale due esperte in materia avvieranno un dialogo sul tema dell’immigrazione. Ospite, da Catania, Emanuela Pistone, regista, attrice e promotrice di progetti interculturali, studiosa di letteratura e culture d’Africa, fondatrice a Catania di “Isola Quassùd”, associazione culturale che con attività di volontariato, segue l’alfabetizzazione di giovani stranieri approdati in Sicilia.

Da Milano sarà presente Maryan Ismail, antropologa e docente universitaria di Antropologia delle Immigrazioni, responsabile nazionale per il dialogo interreligioso tra Islam, Ebrei e Cristiani, componente di vari organi ministeriali sull’immigrazione e firmataria del Patto Nazionale tra lo Stato e le Comunità islamiche.

Ed inoltre (per la sezione FINESTRA OFF: APERTURE SUL MONDO) sarà ospite Greg Germain, direttore artistico di TOMA (Théâtres d’Outre-Mer en Avignon), attore e doppiatore, che insieme a Marie-Pierre Bousquet ha dato vita al progetto Chapelle du verbe incarné, un luogo in cui accogliere e diffondere gli spettacoli degli artisti francesi d’oltremare ad Avignone.

La puntata proseguirà con due momenti in cui gli spettatori diventeranno protagonisti attraverso pensieri e immagini.

Ma cos’è “Streaming Off”, cosa offre, cosa propone? Giunta – come detto – alla seconda stagione, andrà in onda online dal 9 febbraio al 30 marzo. Slogan degli organizzatori è “Off dal palco, ma non sullo streaming”. Ovvero: “un progetto di digitalizzazione e diversificazione dell’attività teatrale parallela a quella dal vivo”.

“Dopo le 7 puntate ideate da Francesca Vitale e Renato Lombardo per affrontare la sospensione delle rappresentazioni in presenza, andate in onda a dicembre e gennaio, comincia una seconda stagione ogni martedì sera”. Ogni puntata avrà un tema-base e sarà divisa in sezioni che daranno spazio ad attori, spettatori ed ospiti d’eccezione.

“Anche nella seconda edizione – spiegano gli organizzatori – gli artisti saranno in scena online per raccontare i loro spettacoli (il cui argomento sarà il tema della puntata), offrire spezzoni dal vivo ma anche dare voce a chi, tra gli spettatori, ci ha inviato un suo scritto per esprimere i suoi pensieri”.

Il progetto è Ideato da Francesca VITALE e Renato LOMBARDO, condotto in streaming da Francesca VITALE, con incursioni e regia di Renato LOMBARDO, con la collaborazione tecnica di Melissa MARINO e Alan LOMBARDO, la grafica è di Matteo CARBONE e la comunicazione di Olga STORNELLO e Melissa MARINO.

Redazione