“Dopo gli atti vandalici al veicolo del gruppo Fratres dei donatori di sangue, il M5S di Belpasso (Catania) ha deciso di dare una mano concreta. Tramite la nostra portavoce Gianina Ciancio, deputata presso l’Assemblea regionale siciliana, abbiamo deciso di partecipare alle spese che il Gruppo Fratres Belpasso dovrà sostenere con un contributo di 1000 euro provenienti dall’indennità parlamentare, equivalenti a circa metà della somma complessiva necessaria, per far fronte ai gravi danni che alcuni teppisti hanno causato all’autoemoteca nel parcheggio comunale lo scorso 6 febbraio”.

Lo rende noto il movimento attraverso la sua pagina Facebook. In contributo del M5S arriva dopo la denuncia diffusa nei giorni scorsi, tramite Social, da uno degli animatori storici del Gruppo Fratres di Belpasso, Vito Sapienza, che ha segnalato il grave atto vandalico, suscitando l’indignazione di molti cittadini della cittadina etnea.

“Il nostro portavoce in consiglio comunale Damiano Caserta – si legge nella nota – chiederà spiegazioni al Sindaco e a chi di competenza, sulle condizioni del parcheggio, sulla presenza o meno del sistema di videosorveglianza e sugli atti che intende adottare per evitare che quanto accaduto alla Fratres di Belpasso non si verifichi ancora ai danni di altri che usano il parcheggio retrostante la casa comunale, in quanto non è la prima volta. Invitiamo, infine, i cittadini di Belpasso a sostenere l’attività della Fratres di Belpasso, in particolare contribuendo con le donazioni di sangue che una domenica al mese effettuano nelle piazze del nostro paese”.

