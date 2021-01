Questa la foto che ha pubblicato l’Ansa stasera per rappresentare lo shopping in occasione dei saldi invernali scattati in questi giorni, malgrado la pandemia, la variante del virus, l’aumento esponenziale dei contagi. L’agenzia giornalistica pubblica questa immagine senza alcun commento, insieme ai dati di oggi: “Sono 19.978 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il bollettino del Ministero della Salute. I guariti o dimessi sono 17.040. I deceduti sono 483. Sono stati 172.119 i tamponi effettuati ieri per il coronavirus in Italia. Il tasso di positività rispetto ai nuovi casi (19.978) è sceso all’11,6% (-0,9%) rispetto a ieri”.

Dopodiché abbiamo visto i dati che riguardano il Piemonte: nelle ultime 24 ore si riscontrano 1575 nuovi contagi e 32 morti.

Ogni commento è superfluo.

Nella foto: un momento dello shopping per i saldi invernali a Torino

Luciano Mirone