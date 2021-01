Il Comune di Barcellona si costituirà parte civile nel processo contro l’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio per aver negato lo sbarco dei migranti che si trovavano a bordo della Open Arms, la nave della Ong catalana. Lo ha annunciato la sindaca della città Ada Colau in una conferenza stampa al porto di Barcellona.

“Il comune di Barcellona intende denunciare il modo in cui Salvini ha ostacolato l’impegno umanitario delle navi di ricerca e soccorso marittimo – ha detto la sindaca – e intende chiedere i danni economici e morali poiché in quel momento la municipalità e l’organizzazione non governative avevano un accordo finanziario per sostenere le attività” di ricerca e soccorso. L’udienza preliminare del processo si è svolta il 9 gennaio a Palermo ed è stata rinviata al 20 marzo.

Nella foto: Ada Colau, sindaco di Barcellona

Ansa