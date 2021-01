Apprendo che Salvini, intervistato da Giletti (aspirante candidato sindaco di Roma per il centrodestra), ha dichiarato che vedrebbe bene Berlusconi al Quirinale. Mi appare una scelta in sintonia con il curriculum vitae politico e personale di entrambi.

SALVINI già condannato, con sentenza definitiva, per oltraggio e resistenza alle Forze dell’Ordine. Attualmente a giudizio, dinnanzi al Tribunale, per vilipendio alla Magistratura, avendola definita, tra altri insulti, “un cancro da estirpare”. Indagato, a Catania e a Palermo, per sequestro di persona in relazione al mancato sbarco di migranti.

Segretario di quella LEGA che si è appropriata di 49 milioni di soldi pubblici, sequestrati in via definitiva dalla Cassazione, e per i quali Bossi e stato condannato in via definitiva, anche se con la prescrizione del reato. Fotografato, in varie occasioni, assieme a soggetti pregiudicati e appartenenti alla criminalità organizzata.

BERLUSCONI già condannato, in via definitiva, a 4 anni di reclusione per frode fiscale, dei quali 3 condonati e 1 scontato ai Servizi Sociali. Processato più volte per vari reati, poi dichiarati prescritti. Attualmente imputato in alcuni processi per corruzione di testimoni.

Fondatore del partito di Forza Italia assieme a Marcello Dell’Utri, condannato in via definitiva a 7 anni di reclusione, interamente scontati, per concorso esterno in associazione mafiosa. Similia cum similibus, dicevano i latini! Dio fa gli uomini e fra loro si accoppiano, diciamo in italiano! Pensate cosa potrebbe accadere se si tornasse a votare adesso, tra un paio di mesi.

Vince il centrodestra. Salvini presidente del Consiglio. La vociante Meloni ministra dell’Interno o degli Esteri. Altri innominabili personaggi distribuiti nei vari ministeri. Berlusconi presidente della Repubblica. Mia personale conclusione.

Non sono un sostenitore del governo Conte, del cui operato ho pessima opinione. Ma, dinnanzi alla prospettiva sopra delineata , spero che si faccia anche l’impossibile per trovare una pur rabberciata maggioranza che arrivi almeno a luglio, quando inizierà il “semestre bianco” e il Presidente della Repubblica non potrà più sciogliere le Camere. Preferisco turarmi il naso e scegliere questo Governo, che dovermi vergognare di essere italiano.

Nella foto: l’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia

Enzo Guarnera