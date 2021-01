Giarre disseminata di micro discariche. Lo denuncia il commissario della Lega-Salvini Premier di Giarre (Catania), Giovanni Barbagallo: “L’amministrazione comunale pensi ai problemi dei cittadini, piuttosto che alla campagna elettorale”. E spedisce una nota agli organi di informazione, dove, fra l’altro, si legge: “Continuano a fiorire tra le vie giarresi le microdiscariche, sia nel centro storico che nella periferia. Il fenomeno, mai contrastato adeguatamente dall’amministrazione comunale, ha subito un’impennata durante le recenti festività”.

“Su marciapiedi e piazze – dice Barbagallo – i soliti incivili hanno abbandonato rifiuti di ogni genere, dai mobili agli scarti edili, dai materassi agli pneumatici, ecc. ecc. Neanche le feste di Natale e Capodanno hanno fermato gli incivili che, impuniti e senza nessuna sorveglianza attiva, hanno scaricato di tutto per le vie della nostra città”.

“Una vera e propria emergenza rifiuti, che vede alcune delle nostre strade principali invase da immondizia di ogni genere (materassi, scarti edili, pneumatici, vetro, mobilia, ecc). Le vie più colpite sono sempre le stesse: via Alcide De Gasperi, via Minghetti, piazza Biagio Andò, via Brancati e piazza San Giovanni Bosco, davanti alle scuole elementari”.

Il commissario leghista chiede che l’amministrazione comunale “torni ad occuparsi dei problemi dei cittadini, invece di pensare alla campagna elettorale”. E aggiunge: “Mentre l’amministrazione comunale pensa a spartirsi le poltrone, non vi è alcun piano di contrasto all’abbandono dei rifiuti”.

“Si pensi, piuttosto – aggiunge Barbagallo -, ad installare telecamere di sorveglianza, foto-trappole e ad inviare i vigli urbani come presidio nelle aree maggiormente esposte al fenomeno. I giarresi non possono tollerare oltre lo stucchevole teatrino della politica che si ripercuote su una città sempre più sporca e indecorosa”.

