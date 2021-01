Per il periodo in cui Catania sarà in “Zona Rossa” a causa della pandemia da Covid-19, nelle strisce blu non si pagherà. Lo rende noto il Comune che spiega: “Da lunedì 18 a sabato 30 gennaio, periodo della ‘zona rossa Covid’, parcheggiare sulle strisce blu a Catania non costerà nulla”.

“Considerato che gli spostamenti sono limitati a sole ragioni di necessità – si legge nella nota -, il sindaco Salvo Pogliese ha dato indicazioni al vertice dell’azienda partecipata di sospendere il pagamento della sosta nelle aree delimitate attribuite alla gestione di Sostare”.

“Per il periodo senza il pagamento dei tickets per l’utilizzo delle strisce blu, l’azienda provvederà a fare recuperare il costo agli abbonati residenti. Il personale di Sostare addetto ai controlli verrà temporaneamente posto in cassa integrazione”.

