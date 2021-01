“Il quadro di incertezza delle valutazioni del governo nazionale congiuntamente ai dati non propriamente confortanti della diffusione dell’epidemia in Sicilia e in provincia di Catania, fanno ritenere necessario lo slittamento almeno a fine mese della data per il rientro in classe degli studenti delle scuole medie di secondo grado”.

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese non ha tentennamenti e dice a chiare lettere che, al momento, è rischioso aprire le scuole – evento programmati in Sicilia per iol prossimo 11 gennaio – con una pandemia che, nell’Isola, mostra segni di aggravamento.

“Nel presupposto che la tutela della salute debba avere assoluta priorità – dice -, confortato dalle tante sollecitazioni di cittadini e operatori della scuola e tra queste la Consulta provinciale degli studenti e la Uil etnea, come sindaco e come padre di ragazzi in età scolare, seppure a malincuore, reputo assolutamente opportuno rinviare questo momento di ripresa delle attività scolastiche”.

“Sono certo – aqfferma Pogliese – che il governo regionale con il supporto degli esperti della sanità, saprà individuare scelte e percorsi condivisi per rendere compatibili in tutta la Sicilia, le soluzioni più idonee per la tutela della salute con quelle dell’indispensabile svolgimento in presenza delle attività didattiche”.

Nella foto: il sindaco di Catania, Salvo Pogliese

Redazione