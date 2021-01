Una busta con un proiettile è stata recapitata nella casa di Roma del senatore di Forza Italia Renato Schifani, ex presidente del Senato. Già nel luglio scorso a Schifani era arrivata una lettera di minacce, in cui tra l’altro si leggeva: “Farai una brutta fine… Morirai fra mille dolori”.

“La busta con proiettile recapitata al senatore Schifani rappresenta una inquietante escalation delle minacce che aveva già ricevuto in passato – scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini -. Intimidazioni gravissime che non hanno mai scalfito – e non scalfiranno – la sua azione politica, ora più che mai preziosa nel ruolo di consigliere del Presidente Berlusconi. Nella speranza che venga chiarita al più presto la matrice di queste minacce eversive, esprimo a nome mio personale e di tutto il gruppo di Forza Italia al Senato la piena solidarietà a Renato” (Adnkronos).

“Quanto accaduto nel giro di pochi mesi al senatore Renato Schifani, è la prova che il suo il lavoro è incisivo e continua a dare frutti. Conoscendolo, sono certo che le infami minacce, non comprometteranno la sua determinazione, anzi saranno da stimolo per andare avanti con immutata determinazione. A lui la mia piena solidarietà”. Così afferma il deputato di Forza Italia al Parlamento Europeo, on. Giuseppe Milazzo.

“L’ennesima minaccia subita dal senatore Renato Schifani, nonché consigliere politico del presidente Berlusconi, è un atto ignobile. Tale deprecabile clima d’odio non può essere sottovalutato. La speranza è che i colpevoli siano individuati e consegnati alla giustizia. Al senatore Schifani invece va la nostra piena solidarietà, con la certezza che il suo impegno non sarà per nulla scalfito dalle intimidazioni”. Lo dichiarano in una nota tutti i deputati del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’Ars.

“Esprimo tutta la solidarietà e la mia vicinanza al Presidente Schifani vittima di un vile gesto. Sono convinto che quanto accaduto non fermerà certamente la sua azioni politica sempre attenta alle esigenze del territorio”. È quanto dichiara Mario Caputo, deputato di Forza Italia all’Ars dopo la notizia delle gravi minacce intimidatorie a danno del Senatore Renato Schifani.

Nella foto: il senatore Renato Schifani

Redazione