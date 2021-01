Investe una donna e fugge lasciandola sull’asfalto gravemente ferita. Identificato e denunciato il conducente dai Carabinieri della Stazione di Bronte (Catania), dove un 21enne residente nella cittadina etnea è stato ritenuto dai militari responsabile di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso.

Il gatto si è verificato lo scorso 5 gennaio, quando una donna romena di 52 anni, mentre attraversava la strada era stata travolta da un’autovettura, il cui conducente si era dato alla fuga senza prestarle soccorso.

La vittima, a seguito dell’incidente, era stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Catania dove i medici le riscontravano “la frattura scomposta ala iliaca, bicolonnare di acetabolo a dx, branca ischio-pubica e sinfizi pubica con ferita lacero contusa alla regione trocanterico-diafisario della coscia dx; emoliazzazione di rami dell’arteria otturatoria ed iliaca esterna – frattura di parte non specificata del femore, chiusa”. Per queste lesioni la donna e tutt’ora ricoverata in ospedale..

Grazie alle immediate indagini dei Carabinieri, che si sono avvalsi dell’analisi dei filmati registrati dalle telecamere attive, sia sul luogo dell’incidente che nelle zone limitrofe, si riusciva a rinvenire e sequestrare l’autovettura che aveva travolto la signora, una Fiat Panda parcheggiata all’interno del garage in uso al 21enne, che mostrava ancora i segni dell’impatto, coincidenti con le parti di carrozzeria rinvenuti sull’asfalto in sede del sopralluogo eseguito dopo l’incidente.

Nella foto: i Carabinieri di Bronte (Catania) mentre eseguono i rilievi sull’auto investitrice

Angelo Conti