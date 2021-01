Anche oggi Belpasso (Catania) piange i suoi morti a causa del Covid-19. Purtroppo due nella sola giornata odierna: la dolce insegnante Salvina Consoli (moglie dell’assessore comunale Sebastiano Sinitò) e il popolare operaio Giovanni Sambataro (gommista e titolare dell’officina situata all’inizio del paese). la città è attonita, incredula, triste, per gli oltre 20 decessi registrati da agosto ad oggi, ai quali si aggiungono i tre dei mesi precedenti, e per i 29 casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore.

Il sindaco Daniele Motta non nasconde il suo stato d’animo nel consueto bollettino serale: “Cari concittadini, in questa funesta giornata raccolgo con sofferenza tutto il mio senso del dovere per il vostro diritto di sapere comunicandovi i numeri di oggi: 29 nuovi contagiati, 24 guariti e, come sapete, 2 deceduti”.

Questi i dati complessivi dal 3 agosto: contagi totali 823; 140 positivi attivi, 662 i guariti, 21 deceduti. Tra i casi attivi – spiega il primo cittadino – gli ospedalizzati sono 10.

“Cosa aggiungere, cosa dire al termine di una giornata così?”, si chiede Motta. “Questo virus è incredibilmente imprevedibile. Lo stesso virus su persone diverse può manifestarsi in maniera lieve, o in maniera grave o non manifestarsi per nulla (i ben noti asintomatici) oppure manifestarsi a tal punto da causare la morte dei poveri malcapitati. Comprendere e accettare una tale imprevedibilità sta diventando veramente faticoso e doloroso. Oggi è il tempo del pianto ma mi auguro con tutto il cuore che il tempo del sorriso arrivi presto”.

Condoglianze alle famiglie da parte di questo giornale e di chi scrive.

Nella foto: la Chiesa Madre Maria Santissima Immacolata di Belpasso (Catania)

Luciano Mirone