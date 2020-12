Dopo il reportage pubblicato ieri da questo giornale che – traendo spunto dal servizio del tabloid inglese The Guardian sui dieci itinerari ferroviari più belli del mondo – racconta il viaggio col trenino della Circumetnea, ci scrive il sindacalista Giovanni Lo Schiavo, Segretario regionale della Fast Confsal Sicilia, ex macchinista della “mitica” littorina, che parla dei progetti turistici del suo sindacato sulla tratta Catania-Riposto. Questo il testo:

“Come ex Macchinista mi riempie di gioia che un autorevole giornale quale il Guardian abbia selezionato fra i dieci viaggi in treno più memorabili da fare al mondo quelli della Circumetnea.

<< Ciò è la conferma di quello che come Sindacato abbiamo sempre sostenuto nel rivendicare l’apertura dell’Esercizio nelle giornate domenicali e festive >>

Il rilancio della la tratta ferroviaria extraurbana “ Catania – Riposto “ ( 110 km ) oltre che a collegare i paesi del comprensorio Pedemontano con la città di Catania e quindi con la Metropolitana dovrà essere punto di riferimento per i Turisti di tutto il mondo vuoi per la bellezza del paesaggio circostante che circumnaviga l’ Etna per poi arrivare a livello del mare.

La mitica LITTORINA ( Fiat Ale 56 ) ancora in esercizio per i servizi turistici è il fiore all’ occhiello in dotazione a Circumetnea e i Macchinisti che come me hanno avuto modo di guidarla ne conoscono il fascino della trazione meccanica.

Proprio in questa occasione, stamani, telefonicamente, ho voluto condividere questo particolare momento di soddisfazione e di orgoglio dato dall’ elogio del giornale Britannico con il Direttore Generale di Circumetnea Ing. FIORE, il quale, unitamente al Gestore dell’Ente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono certo, saprà confermare il ruolo strategico dell’Azienda anche nel versante del trasporto turistico, custodendone e valorizzandone sempre più il grande patrimonio storico di FCE.

Il senso di appartenenza dei lavoratori di ieri e di oggi, ciascuno per proprie specificità e competenze, hanno fatto sì che Circumetnea, nel tempo, diventasse Azienda leader nello scenario del TPL e motivo di orgoglio e di vanto per la Sicilia.

Giovanni Lo Schiavo

( Segretario Regionale FAST/CONFSAL SICILIA )