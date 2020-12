Sono 1.483 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.536 tamponi effettuati. Sono 27 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.616.

Con i nuovi casi salgono a 39.731 gli attuali positivi con decremento di 999 casi. Di questi 1714 sono i ricoverati con meno 23 rispetto a ieri: 1.494 pazienti in regime ordinario, 23 meno rispetto a ieri e 220 in terapia intensiva, stesso dato di ieri. In isolamento domiciliare sono 38.017 persone. I guariti sono 2.455. Sul fronte della distribuzione fra province: Palermo 390, Catania 621, Messina 242, Ragusa 42, Trapani 70, Siracusa 60, Agrigento 0, Caltanissetta 52, Enna 6.

Ansa