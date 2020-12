Il pm della Dda di Palermo Amelia Luise ha chiesto la condanna a 11 anni e sei mesi di carcere per Pino Maniaci, giornalista ed ex direttore dell’emittente tv Tele Jato per anni simbolo di battaglie antimafia, imputato di estorsione e diffamazione davanti al giudice monocratico.

Secondo l’accusa, avrebbe preteso favori e denaro da amministratori locali minacciandoli, in caso di rifiuto, di avviare campagne mediatiche negative nei loro confronti.

Nella foto: l’ex direttore di Tele Jato, Pino Maniaci

Ansa