Tre notizie Ansa apparentemente slegate che riguardano il Covid-19 e la Sicilia. In realtà si tratta di tre notizie legate da un filo invisibile che invitiamo i nostri lettori a scoprire. Tutto questo in piena pandemia. Ogni altro commento è superfluo.

NOTIZIA N. 1. Sono 995 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 8.807 tamponi processati. Le vittime sono 26 nelle ultime 24 ore e portano i morti a 2.352 dall’inizio della pandemia. I positivi sono 33.409 con un aumento di 163. Negli ospedali i ricoveri sono 1262, 23 in più rispetto a ieri: in regime ordinario 1093 (+29) e 169 (-6) in terapia intensiva. I guariti sono 806. La distribuzione nelle province vede Catania con 185 nuovi positivi, Palermo 225, Messina 287, Ragusa 33, Trapani 105, Siracusa 42, Caltanissetta 57, Agrigento 26, Enna 35.

NOTIZIA N. 2. Contrari all’istituzione di una “zona rossa” tra il 3 novembre e il 3 dicembre, 93 commercianti della via Cavour di Vittoria (Ragusa) hanno impugnato davanti al Tar di Catania la decisione a suo tempo presa dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Oltre a chiedere alla giustizia amministrativa la dichiarazione di illegittimità del provvedimento, i commercianti rivendicano un risarcimento per i danni subiti durante la sospensione delle attività. La rivendicazione dei commercianti è sostenuta da Confesercenti che giudica l’istituzione della “zona rossa” un provvedimento “enormemente lesivo”.

NOTIZIA N. 3. Partiranno ufficialmente il 7 gennaio i saldi invernali in Sicilia. E’ quanto prevede il decreto firmato dall’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Mimmo Turano. Il governo Musumeci ha accolto la richiesta delle associazioni di categoria di spostare di qualche giorno l’avvio dei saldi sebbene le vendite di fine stagione sarebbero dovute iniziare il 2 gennaio come previsto dalla programmazione regionale.

Spostamento reso necessario alla luce delle limitazioni e dei divieti all’esercizio di buona parte delle attività imprenditoriali e commerciali, e agli spostamenti individuali imposti per le festività di fine anno dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Abbiamo deciso di accogliere la richiesta delle associazioni – spiega l’assessore Turano – e far iniziare i saldi il 7 gennaio dal momento che il 2 gennaio la Sicilia, come l’intero Paese, sarà ancora zona rossa e dunque interessata da forti limitazioni agli spostamenti. Inoltre in questo modo rimetteremo tutte le attività commerciali nelle stesse condizioni, considerato che il decreto legge del 18 dicembre nei primi giorni di gennaio dispone chiusure per alcuni esercizi commerciali e concede aperture per altri”. Il decreto dell’assessore alle Attività produttive fissa la conclusione dei saldi invernali per il 15 marzo.

