Morto venerdì sera stroncato da un infarto a Santa Venerina (Catania) il consigliere comunale Orazio Liveri, 64 anni, titolare di un’azienda di commercializzazione di penumatici con sede nella borgata di Maria Vergine a Linera. Questa mattina i funerali svoltisi nella chiesa della frazione di Linera.

La sua improvvisa dipartita ha sconvolto il paese lasciando tutti increduli. Liveri sedeva attualmente tra i banchi dell’opposizione. Nelle ultime elezioni amministrative si era candidato nella lista “Scelta Libera per Santa Venerina”, nella quale aveva ottenuto ampi consensi. Ma al suo attivo aveva una lunga esperienza politica fin dal 1994, anno in cui si era candidato per la prima volta al consiglio comunale con il sindaco Enrico Pappalardo. Era già al suo quarto mandato di consigliere.

La capogruppo di opposizione Sandra Patanè lo ricorda così: “Orazio era una persona di grande generosità, leale e coerente, semplice e sincero. Nel 2008, durante la mia prima candidatura, non fui eletta al consiglio per una manciata di voti, due o tre se non ricordo male. Ci restai male, ero delusa. Mi erano mancati voti su cui pensavo di poter contare. Lui capì subito il mio stato d’animo, corse subito ad abbracciarmi e mi disse: ‘Sandra non ti preoccupare, siamo tutti nella stessa barca’. Le sue parole non le dimenticherò mai. Mi sono state da stimolo per andare avanti. Ne ha fatto tesoro ed eccomi ancora qui”.

Parole di affetto anche da parte del gruppo di Scelta Libera per Santa Venerina che oltre alla Patanè è composto da Salvatore Di Bartolo e Giovanni Russo: “Compagno di avventura, consigliere di vita, ma soprattutto sincero amico. Carissimo Orazio, eri e sarai ricordato per sempre come un uomo forte che tra mille tempeste affrontavi la vita con passione e con profondo amore e devozione verso la tua famiglia e il tuo lavoro. Con la stessa passione e devozione ha condiviso con noi tutti, tuoi concittadini, il tuo instancabile impegno politico a servizio del paese. Arrivederci piccolo grande uomo, mancherai tantissimo”.

Parole di stima anche da parte del sindaco di Santa Venerina, Salvatore Greco, che sulla pagina facebook del Comune scrive: “Il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali sono tutti profondamente addolorati per la perdita di una persona che, al di là delle posizioni politiche, ha fatto sempre emergere e prevalere l’umanità e la simpatia. Tutti, commossi, si stringono al dolore dei familiari, dei suoi collaboratori nel lavoro, dei suoi amici più cari”.

Il primo cittadino lo ricorda anche dal punto di vista umano: “Per me, ogni incontro con lui, anche quello in cui poteva emergere una contrapposizione politica, era un incontro con il buonumore: immagino il suo sorriso sarcastico sotto i baffoni mentre pensava ‘all’invidia’ che avrebbero provocato le sue foto con le hostess stangone dei viaggi premio della Bridgestone, 30 centimetri più alte di lui”.

“Lo penserò sempre quando mangerò le caldarroste”, ricorda ancora Greco. “Quante volte l’ho visto entrare in Consiglio comunale con il sacchetto di carta caldo caldo. E la condivisione di ‘na castagna caliata diventava occasione per sfumare un contrasto, per alleggerire una discussione più pesante. Orazio Liveri mancherà a tutti. Già so che a me mancherà anche la sua voce. Mi mancherà quel suo modo di chiamarmi, con quel piccolo difetto di pronuncia che mi faceva sorridere più per tenerezza che per sberleffo, quando mi diceva oh, tinnicu”

Molto sentito anche il ricordo che ne fa Enzo Coniglio, in passato diplomatico internazionale presso il Ministero degli Affari Esteri, che ritrae Liveri come un esempio da seguire per i giovani : “Mi piace ricordarlo da vivo con quell’aria pensosa e quel mezzo sorriso sulle labbra mentre mi esponeva le sue idee progettuali sempre in divenire. Pensate cosa sarebbe il Comune di Santa Venerina se avesse tante persone attive, dinamiche e propositive come Orazio Liveri, a cui dico grazie per la sua testimonianza e per il suo impegno. Invito i giovani e i meno giovani a seguire le sue scelte. Sono certo che i familiari sapranno e vorranno onorare la memoria potenziando il suo impegno sociale e imprenditoriale. È un modo stupendo per mantenerlo vivo tra noi!”.

Al consiglio comunale, il posto di Liveri spetterà ad Alfina La Piana, prima dei non eletti della stessa lista civica.

Rosalba Mazza