A Santa Venerina (Catania) il posto occupato in Consiglio comunale da Orazio Liveri, prematuramente scomparso qualche settimana fa a soli 64 anni, viene preso da Alfina La Piana, primo dei non eletti della lista civica “Scelta Libera per Santa Venerina”.

La surroga è stata ufficializzata nel corso dell’ultimo consiglio comunale che, pur convocato in modalità videoconferenza a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da coronavirus, ha visto la partecipazione in presenza del presidente del Consiglio Fabio Sorbello e delle due capogruppo consiliari della maggioranza e dell’opposizione, rispettivamente Maria Assunta Vecchio e Sandra Patanè, che hanno voluto tributare la giusta accoglienza alla neo consigliera che con la prestazione del giuramento di rito ha fatto ufficialmente ingresso nel civico consesso.

La Piana, di professione avvocato, nelle scorse elezioni per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale (2018), si era affacciata per la prima volta al mondo della politica presentandosi a sostegno del candidato sindaco Alfio Trovato, risultato non eletto. Come lo scomparso Liveri, la neo consigliera siederà tra i banchi dell’opposizione.

La capogruppo dell’opposizione Patanè, nel dare il benvenuto alla nuova rappresentante istituzionale, ha voluto dedicare un ricordo al deceduto consigliere Liveri: “Ringraziamo, ancora una volta di cuore il consigliere Orazio Liveri, prematuramente scomparso, per il fondamentale contributo che in questi anni ha dato in Consiglio comunale”.

“La consigliera La Piana – ha aggiunto Patanè – che alle scorse elezioni comunali aveva ottenuto un lusinghiero risultato, saprà dare nuova linfa alle nostre battaglie, alle nostre idee e proposte”.

Nella foto: la neo consigliera di Santa Venerina (Catania), Alfina La Piana, che sostituisce Orazio Liveri

Rosalba Mazza