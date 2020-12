“Collegamento stabile con la Calabria sì, per portare l’alta velocità in Sicilia, ma non è detto che debba essere per forza il ponte”. Lo affermano i deputati del M5S all’Ars, Stefania Campo, Ketty Damante e Luigi Sunseri, che oggi hanno votato contro la risoluzione in commissione Ue dell’Ars sugli indirizzi per l’individuazione delle priorità della Regione nell’ambito del Recovery fund.

“Nella risoluzione – dicono i deputati pentastellati – doveva essere indicato genericamente un collegamento strutturale con la Calabria, ma non andava indicato che questo dovesse essere per forza il ponte. E le criticità non si fermano qui: mancano i regolamenti e le previsioni della durata dei lavori, che devono per forza di cose terminare entro il 2026: senza questi, la risoluzione rischia di diventare un libro dei sogni”.

“Da sottolineare – concludono i parlamentari 5 Stelle – che quanto previsto nella risoluzione è molto diverso da quanto indicato recentemente dal governo regionale, a testimonianza delle confusione che regna sovrana nella maggioranza che sostiene Musumeci”.

Redazione