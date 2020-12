L’assessore regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana Alberto Samonà è stato in visita a Milazzo, dove è stato accolto dal sindaco Pippo Midili e da una delegazione di assessori della Giunta municipale. Fra i principali luoghi visitati, la Cittadella fortificata, cuore storico della città, ma anche altri siti di forte interesse culturale.

L’assessore Samonà, nel corso dell’incontro, ha sottolineato, in particolare, l’importanza di puntare sulla cultura per rilanciare un territorio che nei decenni passati è stato contrassegnato soprattutto dalla presenza dell’insediamento industriale, ma che oggi può investire sulla sua naturale vocazione storica per attrarre visitatori interessati a scoprirne la bellezza. Alla visita erano presenti anche i parlamentari regionali Antonio Catalfamo, Giuseppe Galluzzo, e alcuni consiglieri comunali.

“Il castello di Milazzo può e deve diventare la punta di diamante di una nuova offerta culturale – ha spiegato Alberto Samonà – che sia in grado di attrarre visitatori curiosi e desiderosi di vivere l’anima dei luoghi, di conoscere l’identità più profonda della nostra Sicilia. Da mesi stiamo lavorando in tutte e nove le province per potenziare le strutture culturali, favorire il loro sviluppo e collaborare con le amministrazioni locali, allo scopo di puntare sulla cultura come priorità per il rilancio dei territori”.

Nella foto: l’assessore regionale ai Beni culturali, Alberto Samonà, in visita al castello di Milazzo (Messina)

Redazione