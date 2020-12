Sono salite a 90 le iscrizioni alle lezioni online di greco organizzate dal Parco Naxos Taormina in sostituzione di quelle di presenza previste prima dell’emergenza Covid. Al corso ‘Pensare greco’ tenuto dalla professoressa Fulvia Toscano partecipano ‘studenti’ da tutta Italia e persino dall’Australia, dove un appassionato della lingua si alza di notte per seguire le lezioni.

Si collegano da Roma, Napoli, Soverato, Crotone e altre città siciliane. E dall’Australia dove un medico di origine messinese sfida il limite del fuso orario e si sveglia alle 4 della notte per seguire le lezioni. Fra loro ci sono anche medici, ingegneri, una ex cancelliere di tribunale, ex alunni e guide turistiche.

La professoressa sta preparando delle dispense con alfabeto e fonetica. Prime lezioni su cultura greca, grammatica. Ci sarà anche un approccio ai testi con incontri con studiosi, filosofi ed cultori di lingua e cultura greca. “Un microcosmo di appassionati – sottolinea la prof. Toscano – che non avrebbe mai potuto raggiungere. Quando torneremo normali, però, prima o poi dovranno venire qui al Parco di Naxos”.

Nella foto, il Teatro greco di Taormina

Ansa