Covid-19. Mentre in altre grandi regioni d’Italia, i contagi aumentano o restano stabili, in Sicilia sorprendentemente diminuiscono e tutti a esultare per “il grande risultato” conseguito. Ma è davvero così? Lo chiediamo ripetutamente da settimane, ma la situazione resta tale e quale: la Protezione civile ci informa che i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 914, peccato che i tamponi eseguiti siano 7.091 (un numero di gran lunga inferiore a quello di altre regioni con abitanti pressoché identici, almeno fino al fine settimana, quando i tamponi effettuati sono sensibilmente meno: speriamo che da oggi il dato possa essere più omogeneo, in modo da dare una lettura meno parziale dei risultati), eppure si continua dire che i numeri, in Sicilia, si mantengono sotto quota mille. Il problema è che la media dei decessi (unico dato oggettivo) si mantiene sempre costante: 32 in 24 ore (per un totale di 1.999).

E allora? Dopo il nuovo lockdown annunciato dalla premier tedesca Angela Merkel, il problema della diffusione dei dati ridimensionati sta tornando al centro del dibattito scientifico (per quello politico c’è sempre tempo) anche in Italia, al punto che qualche scienziato, analizzando con la lente di ingrandimento i numeri degli ultimi tempi, oggi si è spinto a dire: “Quasi tutte le regioni italiane sono gialle, ma io che sono daltonico le vedo tutte rosse”.

E già si parla di una nuova stretta, anche se a tutt’oggi non sappiamo come si regolerà il governo sull’apertura delle piste sciistiche a gennaio. Intanto il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, accusa indirettamente il Governo nazionale per aver confuso la testa dei cittadini “con tutti questi colori che cambiano da un momento all’altro”.

I dati ufficiali comunque sono questi: con i nuovi casi, sono a 35.841 gli attuali positivi, con un aumento di 122 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1426 siciliani, 2 in più rispetto al dato complessivo di ieri; 1237 dei quali in regime ordinario 11 in più rispetto a ieri; 189 in terapia intensiva 9 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 760. Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania 373, Palermo 214, Messina 201, Ragusa 14, Trapani 1, Siracusa 71, Agrigento 0, Caltanissetta 27, Enna 13.

Amen.

Luciano Mirone