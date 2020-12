“Ha raccontato a generazioni di catanesi e siciliani, con sincero trasporto emozionale, gli eventi di cronaca più importanti degli ultimi sessanta anni. Tony Zermo fino agli ultimi giorni ha incarnato la professione con la curiosità del sacro fuoco dell’entusiasmo di lavorare per un giornale, il quotidiano La Sicilia, che ha rappresentato la storia dell’isola nell’informazione”.

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese esprime il cordoglio personale e dell’Amministrazione Comunale alla moglie Carlotta e al figlio Alfredo, anch’egli giornalista, per la scomparsa del giornalista del quotidiano La Sicilia, Tony Zermo: “Nei giorni scorsi – dice il primo cittadino – abbiamo dato l’estremo saluto ad Agostino Sangiorgio, un altro giornalista di razza che aveva lavorato con grande professionalità anche per il Comune di Catania”.

“Con Zermo – seguita Pogliese -, che ho avuto il piacere di conoscere e apprezzare fin dai primi passi del mio impegno politico e sociale, se ne va il capostipite di una generazione di professionisti del giornalismo pioneristico che ha raccontato con cuore e passione le trasformazioni del mondo, dell’Italia, della Sicilia e della nostra Catania”.

Nelle stesse ore, il predecessore di Pogliese ed ex ministro dell’Interno, Enzo Bianco, ha scritto su Facebook: “Vorrei ricordare Tony Zermo, un vero giornalista, appassionato e curioso. Il maledetto Covid ce lo ha strappato! Ci mancheranno i suoi interventi, talvolta anche animati, ma sempre volti a raccontare i problemi veri. Tra questi i suoi appassionati interventi per il Ponte sullo Stretto. Ciao Tony. E grazie”-

Questo il ricordo del segretario territoriale del sindacato Ugl, Giovanni Musumeci: “La scomparsa di Tonyermo lascia un immenso vuoto non soltanto nel mondo del giornalismo catanese e siciliano, ma anche nella società della nostra città metropolitana e dell’intera realtà regionale. E’ stato un grande lavoratore, fervente appassionato come non mai della “sua” carta stampata fino alla fine e maestro di giornalismo per intere generazioni di cronisti. Con la sua arguzia ed una visione innovativa, attraverso le parole ed i pensieri, ha saputo anche contribuire positivamente al dibattito sullo sviluppo di Catania e della Sicilia, sostenendo battaglie che anche noi come Ugl abbiamo condiviso a partire da quella del Ponte sullo Stretto, oltre a tante proposte di principio e buonsenso. Mancherà sicuramente nel confronto quotidiano, ed auspichiamo che l’importante patrimonio degli insegnamenti che ha lasciato non venga disperso, bensì valorizzato”.

Nella foto: il giornalista de La Sicilia di Catania, scomparso oggi, Tony Zermo

Redazione