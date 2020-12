A Natale gli assegnatari degli alloggi nell’ex Palazzo di cemento di Librino, nel popoloso quartiere di Catania, potrebbero ritrovare il sorriso dopo tanti anni di attesa. Scriviamo “potrebbe” perché, in casi del genere, la cautela è sempre d’obbligo. Intanto però il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, dà appuntamento ai senza casa al 23 dicembre, anche se su questo il sindacato degli inquilini Sunia è molto cauto: “Non c’è ancora una data certa per la consegna delle chiavi – si legge nella nota -, ma il sindaco Pogliese ha dato appuntamento al Sunia e agli assegnatari al prossimo 23 dicembre. Per quella data la risoluzione del caso potrebbe essere finalmente più vicina, anche se il sindacato degli inquilini preferisce non abbassare la guardia”.

Intanto bisogna dire che una delegazione composta dal Sunia di Catania e da quattro rappresentanti delle 96 famiglie assegnatarie degli alloggi è stata ricevuta stamattina dal sindaco. Erano infatti in corso i lavori – sollecitati proprio dal sindacato degli inquilini- con tutti i settori comunali responsabili del completamento dei lavori e delle consegne.

Nel frattempo, in piazza Università si è tenuto un sit in annunciato dal sindacato nei giorni scorsi al quale hanno aderito circa 50 assegnatari.

“Abbiamo chiesto che ci vengano comunicate date certe, ma anche le tappe e i tempi di chiusura delle diverse fasi dei lavori alla Torre Leone”, spiega la segretaria del Sunia di Catania, Giusi Milazzo. “Al termine della riunione, il sindaco ha comunicato che entro il 23 dicembre potrebbero essere completati definitivamente i lavori edili. Una volta acquisite le certificazioni, alla direzione Patrimonio potrebbero servire altri 10 giorni per la consegna materiale delle chiavi”. Pur

“Pur riconoscendo l‘importanza della riunione al Municipio anche per evitare eventuali rimpalli di responsabilità – dice Milazzo -, abbiamo però manifestato le nostre perplessità ancora una volta per la mancanza di una data certa. Pogliese si è impegnato a comunicare personalmente la fine dei lavori alla delegazione che è stata riconvocata per mercoledì 23 alle ore 12. Per quella stessa data riorganizzeremo il presidio. E’ evidente che nel caso di ulteriori intoppi si deciderà come proseguire la vertenza”.

Nella foto: gli assegnatari degli alloggi dell’ex palazzo di cemento a Catania durante la protesta in piazza di oggi

Barbara Contrafatto