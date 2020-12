A Catania 96 famiglie attendono da anni un alloggio presso l’ex Palazzo di Cemento nel quartiere di Librino, ma ancora dal Comune “nessuna notizia”. Per questa ragione la segretaria del Sindacato inquilini (Sunia) Giusi Milazzo chiede che “il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore ai Lavori pubblkici, Enrico Trantino, ci ricevano in tempi brevissimi”.

Un “incontro urgente sul definitivo completamento dei lavori dell’ex Palazzo di cemento”. Questo l’oggetto della missiva con la quale il Sunia chiede ai vertici dell’Amministrazione comunale di dare risposte certe.

“Purtroppo – dice Giusi Milazzo – continuano ad allungarsi i tempi per la consegna degli alloggi alle 96 famiglie formalmente assegnatarie e l’esasperazione è ormai altissima. Un mese fa avevamo richiesto un incontro con il vice sindaco Bonaccorsi, ma in considerazione del reintegro del primo cittadino, pensiamo sia importante un incontro con il sindaco e con l’assessore Trantino alla presenza di alcuni rappresentanti del gruppo di assegnatari”.

“In questo modo – prosegue la segretaria del sindacato – speriamo di ricevere informazioni chiare sulla data in cui le famiglie potranno prendere possesso degli alloggi. In questa difficilissima congiuntura, la situazione di disagio a Catania si è ulteriormente aggravata e migliaia di famiglie restano in attesa di una più dignitosa situazione abitativa. Vorremmo inoltre cogliere l’occasione anche per affrontare il tema dell’edilizia pubblica e sociale, dello stato dei lavori delle due torri di viale Biagio Pecorino e degli appartamenti di viale Moncada, così come quello dei progetti da mettere in campo per utilizzare i fondi della legge finanziaria 2020 per la qualità dell’abitare e delle periferie”.

Il Sunia chiede dunque al sindaco Pogliese “tempi brevissimi” per la programmazione dell’incontro con le famiglie. “In caso di ulteriori ritardi per il completamento dei lavori – conclude Milazzo- saremo costretti chiedere un incontro al Prefetto e a organizzare manifestazioni cittadine”.

Nella foto: l’ex Palazzo di cemento nel quartiere Librino a Catania

Angelo Conti