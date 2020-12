Scappa dai tetti delle case per sfuggire all’inseguimento dei Carabinieri che lo braccano per la sua consistente attività di spacciatore di crack e cocaina portata avanti nel quartiere satellite San Giovanni Galermo di Catania, precisamente a Trappeto Nord. Basti pensare che il pusher deteneva 66 dosi di cocaina, 21 di crack e 1 radio ricetrasmittente utilizzata per mantenersi in contatto con le vedette.

Sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa ad arrestare nella flagranza il 54enne Antonino PUGLISI di Misterbianco (Catania), ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Senza soluzione di continuità l’attività antidroga dell’Arma etnea, svolta in special modo nel quartiere di Trappeto Nord, una delle piazze di spaccio più importanti del capoluogo etneo, teatro nei mesi scorsi di un’imponente operazione (SCANDERBEG) eseguita proprio dai CC di Fontanarossa.

I militari, ieri sera, dopo aver individuato lo spacciatore nei pressi del civico 81 di via Capo Passero, intento ad organizzare la sua lucrosa attività, lo stavano per bloccare quando questi, vedendoli, è fuggito come un fulmine all’interno del condominio. Inseguito dagli operanti, l’uomo, appena giunto sul tetto dell’immobile, per non farsi arrestare è saltato di tetto in tetto fino a raggiungere la terrazza del palazzo corrispondente al civico 105 dove, ormai sfinito, ha lanciato verso la campagna retrostante una grossa busta.

I carabinieri, bloccato e posto in sicurezza il pusher, hanno recuperato la busta con le diverse dosi di droga. L’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari, così come disposto dal giudice in sede di udienza di convalida.

Nella foto: la droga sequestrata dai Carabinieri e nel riquadro la persona posta ai domiciliari

Angelo Conti