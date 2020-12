“In una Bronte dove, secondo i dati di oggi alle 12, i contagi scendono sotto i 400 e si fissano a 388, il sindaco Pino Firrarello, dopo l‘isolamento causato dal covid è tornato in Municipio e ha convocato la Giunta per approvare fondi alle imprese danneggiate dallo stato di emergenza, ed i criteri di assegnazione dei buoni spesa alle famiglie”.

Lo spiega un comunicato stampa del Comune. “Sono provvedimenti – dice – per alcune famiglie ed imprese che in questo momento stanno subendo gli effetti delle restrizioni dovute ai provvedimenti per contenere la diffusione del covid. E a loro che insieme alla mia Giunta ho pensato tornando in Comune”.

E così sono stati approvate 2 delibere. La prima riguarda il contributo alle imprese per un valore complessivo di 100 mila euro, la seconda, appunto, i criteri di assegnazione dei buoni spesa.

“Alle imprese brontesi regolarmente iscritte alla Camera di commercio che nel 2019 non hanno superato i 200 mila euro di affari – dice la nota – toccherà un contributo non superiore ai 1000 euro una tantum, mentre potranno percepire i buoni spesa le famiglie dove tutti i componenti sono disoccupati e non percepiscono forme di sostegno come il reddito di cittadinanza”.

“Particolare attenzione sarà riservata ai nuclei familiari con minori o disabili ed a quelle in affitto. Ogni componente della famiglia percepirà un buono spesa di 125 euro, cui si aggiungono eventualmente altri 100 euro se si è risultati positivi al covid. Con questi soldi non si potrà ovviamente comprare tutto ma solo generi alimentari essenziali, farmaci e prodotti medicali e prodotti di prima necessità come quelli per l’igiene, i detersivi ed i pannolini”.

Nella foto: il sindaco di Bronte (Catania), pino Firrarello con la Giunta

Redazione