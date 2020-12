“Un successo sotto ogni punto di vista la giornata Drive-in di ieri, lunedì 14 dicembre, coordinata dal Comune di Belpasso (Catania)”, per monitorare la popolazione su eventuali casi di Covid-19 attraverso i tamponi. “La cosa più importante – spiega la nota dell’Amministrazione – sono di certo i ‘soli’ 16 trovati positivi rispetto agli oltre 600 tamponi effettuati. Di questi 16, diversi non sono residenti a Belpasso”.

“La seconda cosa da rilevare – prosegue il comunicato – è il perfetto ordine logistico con cui la giornata si è svolta. “Per questo – dice il sindaco Daniele Motta – devo ringraziare tutte le forze messe in campo: ogni componente della giunta che, al di là del ruolo, ha dato il suo personale contributo; la squadra dei vigili urbani per aver dirottato gran parte delle proprie forze sul drive-in con un risultato eccellente; Salvatore Gangemi, capo del nucleo comunale di Protezione Civile per il perfetto coordinamento; i volontari della Misericordia per esserci sempre con il loro prezioso supporto”.

“Ringrazio nuovamente il dott. Liberti dell’ASP per averci dato questa opportunità e i giovani medici che con grande spirito di abnegazione e a rischio della propria incolumità, sono stati tutta la giornata con noi ad effettuare tamponi. E tutti voi cittadini – ha concluso il sindaco – per aver rispettato i tempi di attesa con grande senso di civiltà”.

“La prima esperienza – conclude il documento dell’ufficio stampa – , dunque, è andata più che bene, sarà un modello per quando, nel mese di gennaio, verrà riproposta l’iniziativa con una ‘due giorni’ dedicata alla popolazione scolastica. Nei prossimi giorni verranno veicolati tutti i dettagli”.

Nella foto: il drive-in allestito a Belpasso (Catania) per il monitoraggio anti-Covid attraverso tampone

Redazione