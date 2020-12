È stata inaugurata stamattina la XV Traversa nel centro storico di Belpasso (Catania). “Immancabile – recita il comunicato stampa del Comune – la presenza del vicesindaco Tony Di Mauro, assessore al decoro urbano e alla cultura, artefice dell’opera riconsegnata alla città”.

Presenti il sindaco Daniele Motta, il deputato regionale Giuseppe Zitelli, il presidente del Consiglio Comunale Gaetano Campisi e un’ampia rappresentanza di assessori e consiglieri comunali. Il plauso – spiega la nota – per i lavori della cosiddetta ‘strada dell’arte’ va doverosamente esteso all’ufficio tecnico del comune e alle ditte che, fra 1000 peripezie causa covid, hanno portato a termine l’impegno”.

“Innumerevoli – si legge – i progetti in programma per far godere della strada ai Belpassesi, tra questi presto un Simposio di pittura di arte contemporanea, nella speranza che l’emergenza sanitaria possa cedere il posto alla normalità e quindi anche all’organizzazione di eventi di rilievo socio-culturale”.

“Intanto – dice ancoca il comunicato – da oggi l’accesso alla strada è ovviamente libero e i cittadini possono già goderne la riqualificazione comodamente seduti nelle panchine ammirando le opere d’arte dedicate alla storia della nostra città curate dalla Fondazione I Carri di Santa Lucia e i vasi decorati dai nostri studenti. L’appello è: non vandalizziamo”.

