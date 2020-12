Un altro lutto a Belpasso (Catania) a causa del coronavirus che porta il numero complessivo dei decessi (da agosto ad oggi) a 653. Una persona “molto anziana” (come spiega il sindaco Daniele Motta) che ha perso la vita nei giorni di festa (se di festa possiamo parlare quest’anno).

“Cari concittadini – scrive il primo cittadino -, dopo la breve pausa natalizia, nella quale non abbiamo ricevuto aggiornamenti da parte dell’ASP, i numeri di oggi non non sono buoni. A questo bisogna aggiungere la notizia più (tristemente) importante: il decesso di un’altra nostra concittadina. Molto anziana ma, come dico sempre, che avrebbe avuto ancora da vivere se non fosse stato per il covid”.

Anche sul fronte dei contagi, la situazione è critica (30 negli ultimi giorni) a fronte di 17 guariti. 106 sono i positivi attivi, 529 i guariti complessiva da agosto e 18 i deceduti da quest’estate a oggi. Tra i casi attivi, gli ospedalizzati sono 8.

“Come commentare – aggiunge il sindaco – una giornata nella quale dobbiamo dire addio ad un’altra persona della comunità? Che questo vaccino possa davvero fare l’effetto sperato. È passato troppo poco tempo dall’inizio della somministrazione e le notizie sono ancora nebulose ma la speranza di rinascita rimane ferma”.

Nella foto: il municipio di Belpasso (Catania)

Redazione