Stavolta è possibile che il numero dei contagiati in Sicilia sia davvero in calo. Il dato dei positivi registrati nelle ultime 24 ore è di 1.306, su un numero di tamponi di 9.963. Nei giorni scorsi (ci riferiamo a quelli a cavallo fra la fine della scorsa settimana e l’inizio di questa), se è vero che apparentemente era sceso il numero dei contagi, è anche vero che il numero di tamponi effettuati era nettamente inferiore, quindi si trattava di un dato fortemente parziale. Ma davvero la media dei casi di positività si sta abbassando? Possibile, ma è necessario aspettare altri giorni per avere la conferma di un abbassamento della curva dei contagi. Incoraggianti sono i dati che arrivano soprattutto dalle province di Palermo e di Catania (quelle più funestate dal virus) che registrano un numero inferiore di casi rispetto alle scorse settimane.

Costante è però il numero dei decessi (48), che portano il totale a 1.275. Con i nuovi casi salgono a 38.199 gli attuali positivi con un incremento di 286.

Di questi ultimi, 1.844 sono i ricoverati, 3 in meno rispetto a ieri: 1.601 in regime ordinario e 243 in terapia intensiva (stesso numero di ieri). In isolamento domiciliare sono 36.335. I guariti sono 972. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 313, Catania 342, Messina 160, Ragusa 79, Trapani 158, Siracusa 95, Agrigento 76, Caltanissetta 63, Enna 20.

Redazione