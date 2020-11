“Anche io sono positivo al covid”. A Milo, piccolo comune etneo con poco più di 1000 abitanti, il primo cittadino Alfio Cosentino, rieletto alla carica di sindaco nelle scorse elezioni del 4 e 5 ottobre scorso, ha contratto il coronavirus. A darne notizia è lo stesso Cosentino che lo scrive sulla sua pagina facebook. “Vi informo – dice ieri – che oggi pomeriggio ho ricevuto il risultato del test molecolare al quale sono stato sottoposto qualche giorno fa, essendo stato per una questione di assoluta necessità a stretto contatto con una persona positiva, ed il tampone è positivo”.

Cosentino ha contratto il virus in forma lieve e sta bene e le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione: “Fortunatamente – rassicura – le mie condizioni di salute sono buone e a parte un po’ di raffreddore non ho alcun sintomo”.

Dopo aver dato informazioni sul suo stato di salute, Cosentino fa il punto della situazione dei contagi a Milo: “Venendo alla situazione dei contagi nel nostro Comune possiamo così sintetizzarla: nove sono le persone attualmente positive accertate dall’Asp con tampone molecolare (me compreso) mentre sono, invece, sei le persone risultate guarite dopo il tampone di controllo”

Il sindaco chiude il suo post con le immancabili raccomandazioni: “Anche se i numeri ci fanno ben sperare, vi invito sempre a mantenere un atteggiamento prudente e responsabile attenendovi scrupolosamente alle disposizioni impartite dagli organi preposti perché questa situazione di assoluta emergenza può coinvolgere ognuno di noi, nessuno escluso”.

Tanti i commenti di augurio e di pronta guarigione rivolti al sindaco Cosentino dai suoi concittadini ma anche dai sindaci e dagli amministratori dei comuni vicini.

Nella foto: il sindaco di Milo (Catania), Alfio Cosentino

Rosalba Mazza