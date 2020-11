A Milo, piccolo centro di in provincia di Catania con poco più di 1000 abitanti, il covid miete la prima vittima. Ad annunciarlo attraverso un post sulla sua pagina facebook è il sindaco Alfio Cosentino, riconfermato alla carica di primo cittadino nelle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale del 4 e 5 ottobre scorsi.

“Cari concittadini – scrive il sindaco -, purtroppo devo comunicarvi che ieri sera una delle persone risultate positive al Covid, ricoverata da 10 giorni presso la rianimazione dell’Ospedale di Acireale, non ce l’ha fatta”.

Il primo cittadino non aggiunge altri particolari: non si sa se la vittima è un uomo o una donna, né particolari sull’età e sullo stato di salute della stessa. Cosentino nel suo post fa le dovute raccomandazioni ai suoi cittadini: “Questa notizia che ci addolora tantissimo, ci deve far capire che la battaglia per cercare di contenere questa malattia deve essere combattuta da ognuno di noi con grande senso di responsabilità e con il rigido rispetto delle regole perché nessuno può considerarsi immune”.

“Dal fronte dei contagi – conclude il sindaco – fortunatamente non ci sono novità, quindi al momento i positivi accertati dall’Asp nel nostro Comune sono undici”.

Nella foto: il panorama di Milo (Catania)

Rosalba Mazza