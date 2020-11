In Sicilia si abbassano drasticamente i contagi nelle ultime 24, peccato che si abbassi drasticamente anche il numero dei tamponi. I positivi comunicati oggi dalla Protezione civile della Regione sono 1258 (6447 tamponi), ieri 1838 (9386 tamponi), l’altro ieri 1634 (1020 tamponi). Come si vede, l’oscillazione dei dati dipende dai test eseguiti quotidianamente, ma non da un controllo costante e oggettivo eseguito con lo stesso numero di tamponi. Basta calcolare le differenze degli ultimi tre giorni: oggi comunicati 2939 tamponi in meno di ieri; ieri comunicati 5427 in più rispetto all’altro ieri; l’altro ieri 5023 in meno di tre giorni fa. Dati molto parziali, come si vede, dai quali è impossibile risalire a un numero reale di contagiati.

Ma vediamo il quadro generale fornito oggi dalla Regione Sicilia. Sono 1.258 i contagi registrati in Sicilia, su 6.447 tamponi effettuati; 45 i decessi, che portano il totale a 1.186. Con i nuovi casi salgono a 37.162 gli attuali positivi con un incremento di 921.

Di questi 1.838 sono i ricoverati, 28 in più rispetto a ieri: 1.597 in regime ordinario e 241 con uno in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 35.3243. I guariti sono 292. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 420, Catania 427, Messina 94, Ragusa 61, Trapani 10, Siracusa 83, Agrigento 60, Caltanissetta 102, Enna 1.

Redazione