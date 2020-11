Un altro morto a Belpasso (Catania) a causa del Covid (il nono da agosto, il dodicesimo dall’inizio della pandemia), 20 contagi e 6 guariti nelle ultime 24 ore. Questo il “bilancio pesante, anzi pesantissimo, che mi lascia ancora una volta pietrificato” (parole del sindaco Daniele Motta) relativo al bollettino di questa sera. Si tratta, prosegue Motta, di “un uomo ultrasettantenne ma senza particolari patologie. Mi unisco al dolore incredulo della famiglia a cui rivolgo le mie più sentite condoglianze insieme a quelle dell’amministrazione”.

Intanto i dati complessivi sono questi: dal 3 agosto 238 contagi in totale, 116 i positivi attivi, 113 i guariti. Tra i casi attivi gli ospedalizzati sono 10.

“Perdonatemi – prosegue il sindaco – per le mie quotidiane riflessioni, ma è un modo per essere vicini in questi tristi e strani momenti, il sindaco con i cittadini e i cittadini con il sindaco. So che moltissimi di voi aspettano questo post ogni sera e allora mi lascio andare a ‘pensieri sparsi’ come desiderio d’incoraggiamento l’un con l’altro”.

“Oggi è una giornata doppiamente triste – afferma Motta – perché è andata via una persona in maniera inaspettata. Ma è nostro dovere non lasciarci andare anche se è difficile. Cosa ci può salvare in queste settimane di indicibile dolore nella testa e nel cuore? La speranza! La fede, che è il contrario della paura. Non abbandoniamo la speranza, essa è il motore che ci spinge a reagire”.

