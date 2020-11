“Oggi il Comune di Belpasso piange la sua quinta vittima” a causa del coronavirus, “un uomo molto anziano ma pur sempre un uomo a cui è stato tolto del tempo a causa di questo nemico silenzioso e invisibile con cui stiamo combattendo”.

Il comunicato serale del sindaco Daniele Motta lascia impietriti i 28 mila abitanti del comune catanese, che nei giorni scorsi si erano illusi, forse, che la seconda fase della pandemia fosse più “leggera” della prima, anche per via del rapporto contagi-guariti. E invece la nota del primo cittadino fa ripiombare la comunità in una situazione surreale da cui non sa quando e come uscire.

“I numeri di oggi comunicati dall’ASP”, aggiunge Motta, parlano di 8 nuovi contagi, 5 guariti, altri 4 cittadini ricoverati in ospedale. Notizie che “rispetto ad un lutto – dice – “risultano assolutamente secondari”.

Questi i dati complessivi dal 3 agosto ad oggi: 189 i casi positivi registrati a Belpasso, 126 i casi attivi, 58 i guariti, 5 i deceduti. Tra i casi attivi 16 sono gli ospedalizzati. “Condoglianze sentite alla famiglia – prosegue il sindaco – da parte mia e dell’amministrazione”.

Poi il sindaco polemizza duramente con il Governo nazionale: “Questo lutto e la serietà della situazione , nonché la confusione, permettetemi il termine, che genera il Governo centrale nelle sue comunicazioni, mi fa pensare che siamo tutti in trincea, a combattere ognuno per sé e ognuno per tutti contro uno dei nemici più infimi che l’umanità abbia mai avuto, il Covid-19”.

“Una nota polemica – afferma ancora il sindaco nel suo comunicato – riguarda l’ultimo, attesissimo DPCM. Ritengo che il Governo stia facendo tutto ciò che non deve essere fatto in un’emergenza. In una simile situazione vanno date informazioni chiare e rassicuranti per non creare incertezze e confusione, ovvero ciò che purtroppo sta succedendo in queste ore”.

“Ma non perdo la speranza – seguita Motta – e vorrei trasferire ai miei concittadini questa mia certezza: noi ne usciremo, agiremo con responsabilità, attenzione e spirito di coesione e riusciremo tutti insieme ad attenerci alle nuove disposizioni (delle quali evidentemente parleremo domani chiarendole insieme ) per sconfiggere questo ‘nemico’ “.

“Nel ricordare il Centralino info-covid attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, 095/7051213, auguriamo ai cittadini positivi una pronta e veloce guarigione”.

Nella foto: il grafico elaborato dal Comune di Belpasso (Catania) sui contagi da Covid-19

Luciano Mirone