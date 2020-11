181 casi positivi, 53 guariti, 124 casi attivi, 4 decessi, 12 ricoverati in ospedale. Questo il quadro complessivo che si registra a Belpasso (Catania) da agosto ad oggi, con 28 contagi riscontrati negli ultimissimi giorni. Che il fine settimana che ci siamo lasciati alle spalle fosse “strano” e anomalo (il sindaco lo definisce “sintomatico silenzio”) si era capito abbastanza: troppo silenzio da parte dell’Asp in merito ad una comunità che quotidianamente registra diversi casi di Covid, ma 28 contagi registrati in un paio di giorni sembrano francamente tanti. Ad attenuare questo dato c’è il numero contemporaneo dei guariti (23), che comunque, come dichiara il primo cittadino Daniele Motta nel suo consueto bollettino che tiene sui Social, “non deve portare i cittadini ad abbassare la guardia”.

“Come avete potuto notare – dice Motta – i numeri sono certamente importanti ma grazie ai guariti riusciamo quasi sempre a compensare i numeri dei positivi attivi che, sebbene alti, risultano contenuti rispetto ai trend generali”.

“Ciò non toglie – spiega il sindaco – che la situazione è, e rimane, seria. Pertanto non dobbiamo abbassare la guardia neanche per un attimo”.

“Ognuno – seguita il capo dell’Amministrazione – faccia la propria parte con grande senso di responsabilità ma vi prego, senza farvi trascinare dal vortice della paura che un certo tipo di trasmissioni TV e informazione sa generare ad hoc. Il virus c’è, ma dobbiamo essere lucidi per combatterlo, e ci riusciremo”.

Infine il sindaco ricorda il numero del centralino infocovid, attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì: 095/7051213.

Luciano Mirone