La foto che vedete, ritrae qualche metro della centralissima viale Libertà a Catania, qualche metro che rischia di sprofondare. La crepa che si avrà modo di notare, secondo alcuni abitanti che vivono in quella zona, esiste da circa un mese: “L’abbiamo segnalata ai Vigili urbani – dicono – , i quali hanno transennato la porzione di asfalto danneggiato, dopodiché non è intervenuto nessun operaio del comune per ripararla”.

Questa buca si trova davanti a un panificio, in una zona dalla quale transitano molte persone (a piedi e in auto), compresi i bambini.

Dopo le piogge di questi giorni scorsi la buca si è allargata, e adesso, se non si interverrà per tempo, rischia di diventare una voragine. “Col vento – dicono gli abitanti di viale Libertà – le transenne sono volate. Ieri sono state risistemate da alcuni agenti della Polizia municipale”. Adesso si spera nella Provvidenza.

Redazione