Lutto cittadino a Bronte (Catania) e bandiere a mezz’asta in municipio per la morte, causata da un indicente stradale, dei due ventenni fidanzatini Matteo Pappalardo e Fabiana Basile, residenti nella cittadina etnea. I funerali si svolgeranno mercoledì 4 novembre alle 12,00 in piazza Vincenzo Saitta.

“Con lo strazio nel cuore – afferma il sindaco Pino Firrarello – ho comunicato alla Città la scomparsa di due giovani concittadini, che stanotte hanno perso la vita in un tragico incidente. Bronte piange due ragazzi meravigliosi, di cui conoscevamo la gioia, la spensieratezza, l’amabilità e l’immancabile sorriso della gioventù, sempre acceso tra le labbra. A nome di tutto il paese, mi stringo attorno al dolore dei cari, a cui va il nostro pensiero più affettuoso”.

L’incidente si è verificato ieri sera poco dopo le 22,30 in un rettilineo, nel tratto tra il bivio per Maletto e il casello Mangiasarde. L’Opel Corsa con a bordo i due ragazzi – secondo la ricostruzione degli inquirenti – ha urtato contro una mucca già a terra perché coinvolta in un altro incidente. Quando sono intervenuti sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri non c’era più niente da fare.

Il fatto ha commosso l’intera città e i paesi vicini, dove i due ragazzi erano molto conosciuti. Tanti i messaggi lasciati sui Social da amici e conoscenti, che li hanno ricordati con parole molto intense.

Nella foto: Matteo Pappalardo e Fabiana Basile

Barbara Contrafatto