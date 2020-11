“Manifesto il profondo rammarico dell’Amministrazione comunale di Bronte (Catania) nell’apprendere dell’ennesimo scippo perpetrato dall’Azienda sanitaria provinciale (Asp) ai danni del locale ospedale a seguito del trasferimento di un anestesista operante nella stessa struttura presso il nosocomio di Biancavilla”.

Lo scrive il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, mentre si trova in convalescenza per essere stato colpito dal Covid, in una lettera inviata ai direttori generale ed amministrativo dell’Asp, oltre che al direttore del Distretto sanitario di Bronte.

“In mancanza – si legge nella lettera – di un immediato cambio di rotta con l’assegnazione del personale medico e paramedico necessario per garantire la continuità assistenziale e l’erogazione delle prestazioni minime indispensabili che garantiscano il diritto alla salute degli utenti del Presidio ospedaliero di Bronte, saranno adottate tutte le azioni necessarie, in tutte le sedi competenti, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della collettività”.

Destituite di fondamento però le voci della soppressione dei servizi di Chirurgia ed Ortopedia. Ma il vice sindaco Antonio Leanza e l’assessore Angelica Prestianni smentiscono: “Non è così – dicono – . Nessuna interruzione della Chirurgia o dell’Ortopedia”.

“Una circolare – spiega l’assessore Prestianni – prevede il riordino di diversi servizi alla luce dell’emergenza covid, ma il direttore generale ci ha assicurato. La Chirurgia continuerà ad effettuare gli interventi di urgenza. Saranno solo rinviati gli interventi programmati, ma questo, in un momento difficile come quello attuale, è comprensibile. Durante un intervento chirurgico il rischio dell’insorgenza di complicazioni è sempre possibile. E se sono tali da richiedere un trasferimento in un reparto di Rianimazione ci sarebbero problemi, perché questi sono occupati dai pazienti covid. Meglio quindi rinviare tutto ciò che è possibile a momenti più tranquilli. Ma in caso di emergenza le porte della Chirurgia sono aperte”.

Buone notizie arrivano sul fronte della raccolta dei rifiuti alle famiglie con pazienti covid: “Abbiamo saputo dall’Asp – afferma il vice sindaco – che proprio domani verranno espletate le gare per il conferimento del servizio. Il problema quindi che ha preoccupato tutti, a presto dovrebbe essere risolto”.

Redazione