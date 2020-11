Il Comune di Belpasso propone agli studenti delle scuole medie, superiori e università il progetto “Io studio in biblioteca”. Questa la premessa del sindaco Daniele Motta che, insieme all’assessore all’Istruzione Fiorella Vadala’, spiega l’iniziativa:

“Negli ultimi mesi i nostri ragazzi, gli studenti in genere, hanno subito silenziosamente non solo le paure del mondo circostante colpito da una pandemia, ma anche le logiche di una didattica a distanza, talvolta alternata alla presenza in classe, di certo pesante e a cui nessuno era pronto. Eppure sono loro che ci stanno dando la forza per andare avanti, i nostri figli, i nostri eroi contemporanei, le nostre ragioni di vita. Per questo il Comune di Belpasso rivolge loro un pensiero particolare, la possibilità di usufruire gratuitamente dei locali della Biblioteca ‘Roberto Sava’ per utilizzare il WIFI, effettuare ricerche-studio, avere accesso alla macchina fotocopiatrice se necessitasse, o anche semplicemente, se a casa propria dovesse mancare, avere un po’ di tranquillità per studiare”.

L’assessore Vadalà, lancia altresi’ un appello ai cittadini: “Doniamo un tablet ai nostri studenti. La biblioteca ha un solo computer e immaginiamo che qualche studente possa aver bisogno di un dispositivo elettronico per collegarsi con la scuola per la Didattica a distanza. Ebbene, se a casa abbiamo tablet che non utilizziamo doniamoli alla Biblioteca per permettere ai nostri ragazzi di seguire le lezioni a distanza”.

Per farlo basta chiamare lo 095/7051268. Allo stesso numero è possibile prenotare il proprio posto in biblioteca considerando che essa è disponibile: tutti i giorni da lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì e giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 18.30. La biblioteca può accogliere 12 postazioni studio.

