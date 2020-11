A Belpasso (Catania) sarà possibile dare il proprio consenso all’espianto degli organi attraverso la carta d’identità. “Di certo la vita è il dono più bello che ci sia – si legge nella nota del Comune -. Donare un organo significa dunque donare la vita! Ma spesso parliamo della possibilità di donare dimenticando che si può anche ricevere un organo, parte di tessuto, cellule, e che l’atto del donare porta in sé un valore etico-civico-solidaristico oltrepassando concetti quali razza o religione”.

“Per tutti questi motivi – prosegue il comunicato – il Comune di Belpasso, su mozione dell’attuale assessore Fiorella Vadala’ condivisa poi da tutte le forze politiche, particolarmente caldeggiata dal deputato Giuseppe Zitelli in sede regionale, ha attivato la possibilità, per i cittadini maggiorenni, di manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo della propria carta di identità”.

“La manifestazione del consenso o diniego -chiarisce il sindaco Daniele Motta- costituisce una facoltà e non un obbligo per il cittadino, che potrà comunque, in qualsiasi momento, cambiare idea sulla scelta fatta; sarà ritenuta valida, sempre, l’ultima dichiarazione resa in ordine di tempo, secondo le modalità previste”.

“Questa possibilità – spiega la nota – non viene ancora data in tutti i comuni siciliani. A Belpasso ciò avverrà a partire dalla prossima settimana, un momento ‘storico’ per la città e i cittadini”.

