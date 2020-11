“Cari concittadini, ancora notizie confortanti dalla comunicazione ufficiale dell’ASP. Oggi 11 guariti, 3 nuovi contagi e 1 ospedalizzato in meno”.

Il sindaco di Belpasso (Catania) appare decisamente rinfrancato dopo i decessi, i contagi e i ricoverati registrati nelle ultime settimane a causa del Coronavirus.

Questi i numeri complessivi: dal 3 agosto sono 265 i casi positivi in totale: 104 sono i positivi attivi, 152 i guariti, 9 i deceduti. Tra i casi attivi gli ospedalizzati scendono a 8.

“Al di là dei dati Belpassesi – afferma ancora Motta – voglio considerare che anche i numeri Siciliani ci dicono che la curva dei contagi è in rallentamento”.

Il sindaco individua un punto di svolta: “Il 2 novembre”, cioè “una settimana dopo l’entrata in vigore del dpcm del 25 ottobre: da allora ad oggi – seguita il prinmo cittadino -, tenendo conto anche dal numero dei tamponi accresciuti, l’indice di trasmissibilità (il fattore Rt) è sceso a 1,11, sotto la soglia critica di 1,5”.

“Il tasso di crescita medio giornaliero – aggiunge il capo della giunta – è passato dal 7,3% al 2,3%”.

“Rallentano – prosegue Motta – anche i ricoveri in Terapia intensiva passati da un tasso medio di crescita del 7,6 per cento al 4,2, mentre i ricoveri giornalieri sono calati dal 7,2 per cento al 3 per cento in più al giorno”.

“Con le restrizioni e il comportamento via via sempre più responsabile della gente – spiega il sindaco – è anche normale che la curva incominci ad essere discendente”.

“MA VOGLIO DIRVI UNA COSA (scrive a caratteri cubitali): “Se ci lasciamo andare divenendo più permessivi, più indulgenti rispetto alle regole anti-Covid solo perché stiamo apprendendo che i numeri migliorano, facciamo un errore enorme! L’esperienza del dopo prima ondata ci deve servire per ricordarci che questa volta ci riterremo ‘liberi’ solo quando si potrà dire inequivocabilmente la parola FINE a questa brutta storia”.

“Se io vi dico certe cose è per incoraggiarci l’un con l’altro ma dobbiamo avere il buon senso di capire che la guardia non la dobbiamo e possiamo abbassare neanche per un attimo”.

Il numero del Centralino infocovid è 095/7051213, attivo dal LUNEDÌ al VENERDÌ (9.00/13.00) e il GIOVEDÌ (9.00/18.30).

Nella foto: il municipio di Belpasso (Catania)

Redazione