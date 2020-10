Impennata della curva dei contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sono 578 i nuovi positivi rilevati oggi dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute che segnala oltre 7.700 tamponi effettuati in tutto il territorio. Dieci le vittime. Nove in più i ricoveri. I guariti sono 121. Gli accessi in terapia intensiva vedono un incremento lieve: sei pazienti in più rispetto alla giornata di ieri.

Ansa