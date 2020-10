Il Covid-19 non risparmia un altro cittadino di Belpasso (Catania), il quarto deceduto da agosto ad oggi. Un uomo di 70 anni, “ospedalizzato da qualche tempo anche per altre patologie, morto anche a causa del Covid-19”, come scrive questa sera il sindaco Daniele Motta. Un’altra tragedia che si aggiunge alle altre tre tragedie di questo tristissimo periodo estivo-autunnale, che, a loro volta, si aggiungono alle tre del periodo del lockdown di primavera. Sette famiglie che piangono i loro morti – qualcuna senza avere la possibilità di vedere la bara, in quanto il contagio si è allargato all’intero nucleo – a causa del virus che anche a Belpasso sta mietendo troppe vittime.

“Oggi nessuna riflessione, lasciamo spazio al cordoglio”, dice il sindaco nel fare le condoglianze alla famiglia anche a nome dell’Amministrazione comunale. E diciamo che l’aggiornamento numerico di oggi non ci consola – come è successo ieri, quando forse ci eravamo illusi per la guarigione di alcune persone – da quest’altra terribile notizia: altri 7 contagi odierni, che portano il totale del casi positivi (registrati dall’estate ad oggi) a 136; con 1 guarito (totale 26), 106 casi attivi e 13 ospedalizzati. Questi i dati. Nessun altro commento da fare.

Permetteteci di ricordarvi il numero del centralino infocovid attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì: 095/7051213.

Nella foto: il municipio di Belpasso (Catania)

Luciano Mirone