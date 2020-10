Quattro nuovi contagi da Covid-19 nel giro di appena due giorni a Belpasso (Catania), che si aggiungono ai tre registrati l’altro ieri in un istituto di scuola media inferiore della frazione di Piano Tavola. Salgono così a 14 i positivi al virus nel centro etneo dopo il periodo estivo. Un dato significativo che va aggiunto agli oltre 20 riscontrati nel periodo del lockdown.

Oggi il sindaco di Belpasso Daniele Motta ha scritto di avere ripristinato l’unità del Centro operativo comunale della Protezione civile, aperta durante la Fase uno della pandemia.

Ma procediamo con ordine.

Il primo cittadino stamane, tramite la sua pagina Fb, ha diffuso due comunicati. Uno nella prima mattinata e una nella seconda. Nel primo si legge: “Stiamo assistendo ad un progressivo innalzamento dei contagi sia a livello nazionale che regionale. Anche a Belpasso purtroppo i contagi da coronavirus stanno aumentando di numero, il dato significativo è che quasi tutti vivono questa fase in isolamento domiciliare con sintomi lievi”.

AD OGGI – scrive il sindaco in maiuscolo – I CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS REGISTRATI A BELPASSO SONO 14 (QUATTORDICI) DI CUI 12 (DODICI) IN ISOLAMENTO DOMICILIARE E 2 (DUE) OSPEDALIZZATI”.

“Stamattina – seguita Motta – ho convocato tutte le strutture operative di Protezione Civile del territorio per un briefing organizzativo. Invito tutta la cittadinanza al alzare al massimo il livello di attenzione e a rispettare alla lettera tutte le prescrizioni igieniche e di protezione individuale. E’ importante l’impegno di tutti nella consapevolezza che è una battaglia che si può vincere solo se tutti facciamo la nostra parte”

Nel secondo Motta spiega: “Si è appena conclusa la riunione operativa di Protezione Civile dove insieme all’assessore Guglielmino, ai tecnici comunali, al Gruppo dei volontari comunali di P.C. e alla Misericordia, si è stabilita la riapertura del Centro Operativo Comunale di protezione Civile per il monitoraggio dei casi di coronavirus attivi e degli isolamenti domiciliari non positivi”.

“Nei prossimi giorni – aggiunge il primo cittadino – ripartiranno le sanificazioni delle strade soprattutto in prossimità delle scuole e delle zone più sensibili”.

“La Misericordia di Belpasso – prosegue il sindaco – ha dato disponibilità per dare assistenza alle famiglie che si trovano in isolamento consegnando a domicilio la spesa, le medicine o altri beni di prima necessità. Nelle prossime ore comunicheremo le ulteriori azioni che verranno messe in campo, si raccomanda la massima attenzione e l’utilizzo della mascherina anche all’aperto”.

Nella foto: Belpasso (Catania) vista dall’alto

Luciano Mirone