Centosei contagi nella Fase 2 (8 più di ieri), 89 i casi attivi, 14 i guariti, 3 i deceduti, 8 persone in ospedale. Questo il bilancio di oggi che si registra al Comune di Belpasso (Catania), dove le positività al Covid-19 aumentano costantemente di giorno in giorno, mentre in serata si sono visti degli assembramenti di ragazzini (anche senza mascherine) in certi luoghi dove non è poi così difficile fare i controlli.

Il sindaco Daniele Motta, nel suo resoconto quotidiano, ricorda ai cittadini alcuni punti dell’ordinanza firmata dal governatore della Sicilia,, Nello Musumeci:

Sospensione delle lezioni per gli studenti delle superiori; riduzione dei posti nei mezzi pubblici; divieto di circolazione con ogni mezzo dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo; esercizi commerciali, tra cui outlet e centri commerciali, resteranno aperti anche la domenica ma fino alle 14, a eccezione di edicole, farmacie e tabaccherie; Il consiglio in questa fase è quello di uscire solo se necessario, sacrifichiamoci oggi per evitare chiusure ancora più drastiche domani.

“Nei prossimi giorni – scrive Motta – emanerò apposite ordinanze per il contenimento dei contagi e dettagli in vista della commemorazione dei defunti, evento a noi tutti molto caro”.

