Sanzioni salate in provincia di Catania (in questo caso a Mineo e a Scordia) per chi non rispetta le nuove regole anti Covid, come a dire che dopo gli allentamenti dell’estate, adesso si ricomincia a fare sul serio.

I Carabinieri di Mineo i Carabinieri hanno accertato che un centro scommesse di via Luigi Capuana alle 21, era ancora aperto al pubblico ed in piena attività (malgrado le norme restrittive contenute nel nuovo Dpcm), come dimostrato da alcuni clienti che al momento dell’accesso dei militari stavano ritirando le schedine relative alle scommesse appena giocate. Al titolare è stata elevata sanzione amministrativa di 400 Euro, nonché ordinato la sospensione dell’attività.

A Scordia, invece , alle 19, 30 circa, i militari hanno controllato un’autovettura, nella quale i tre occupanti (non conviventi) non indossavano i dispositivi di protezione. Ad ognuno è stata elevata sanzione per 533,33 Euro.

Nella foto: i Carabinieri di Mineo (Catania)

Barbara Contrafatto