“Una RI-EVOLUZIONE culturale di visione di una SPIAGGIA OASI, eco sostenile, al servizio di un paese villaggio, a misura di famiglie con bambini, fruibile dai portatori di bisogni speciali che vanno oltre le disabilità”. E’ la spiaggia di San Vito lo Capo (Trapani), secondo la visione del gruppo locale di Legambiente “Pizzo Cofano”, che in questo progetto elaborato “dal basso”, coinvolge cittadini e operatori turistici. Un progetto di “Piano integrato e di gestione eco sostenibile della spiaggia”, che viene presentato oggi, giovedì 22 ottobre 2020, alle 12, sulla pagina ufficiale Facebook di Legambiente “Pizzo Cofano”.

“Per la prima volta – spiega Legambiente – si parla e si affronta il problema della ‘capacità di carico’ della spiaggia, cioè di quanti bagnanti realmente l’arenile è in grado di ospitare giornalmente. E poi la salvaguardia e la garanzia della spiaggia libera, gli accessi, come controllarli, per quanto tempo e per quante ore al giorno”.

Insomma, un “cambiamento di rotta” (o forse davvero una “ri-evoluzione”, come scrive Legambiente a caratteri cubitali) sul futuro di una delle spiagge più belle del mondo.

“Dopo la stagione estiva appena trascorsa e caratterizzata dall’emergenza Covid, durante la quale DISTANZIAMENTO è stata la parola d’ordine – scrive Legambiente Pizzo Cofano – , a partire dalla stagione 2021 il concetto di CAPIENZA dovrebbe diventare l’obiettivo fondante del prossimo Piano di Gestione dell’arenile di San Vito lo Capo”.

L’iniziativa nasce da questa esigenza. E parte con una “raccolta fondi” finalizzata ad “incaricare lo studio di consulenza di marketing-turistico della dott.ssa Maria Sabrina Leone di redigere una proposta di gestione della spiaggia sanvitese”.

“Una spiaggia – secondo l’associazione ambientalista – che non deve essere più una ‘zona franca’ con un sovraccarico eccessivo di bagnanti, né un mercato per la vendita ambulante, né un’area pic nic, né una tendopoli sotto le stelle”.

Con lo slogan (anch’esso scritto a caratteri cubitali) “NIENTE È IMPOSSIBILE”, Legambiente Pizzo Cofano presenta questo Piano “futuristico”, “nella piena coscienza – scrive – che una sterzata non è più procrastinabile”, anche alla luce, aggiunge, “delle deludenti e pessime recensioni” che la spiaggia di San Vito ha “ricevuto nella stagione 2020”. Insomma, un “grande riconoscimento di umiltà” da cui ripartire.

