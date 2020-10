Finora erano stati usati gli slip, il tratto sub linguale, addirittura l’intestino per nascondere la droga. Alla mascherina, però, non aveva mai pensato nessuno. Già, la mascherina per ripararsi dal Covid, un posto, secondo qualcuno, per eludere facilmente i controlli delle forze dell’ordine, le quali non avrebbero mai potuto credere che sotto il tessuto potesse nascondersi della droga, addirittura eroina, addirittura 23 grammi finalizzati allo spaccio. Invece i Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta (Catania) non ci sono cascati e hanno arrestato nella flagranza il 44enne catanese Angelo PAGANO, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività info investigativa che indicava il soggetto come presunto pusher in continuo movimento, ieri sera ha trovato conferma grazie al pedinamento eseguito dai militari fino in via Amalfi a Riposto, luogo in cui i militari hanno deciso di fermare la Kia Picanto condotta dall’uomo.

Disorientato dal controllo dei carabinieri, l’uomo ha mostrato un eccessivo nervosismo giustificato dal semplice fatto che dietro la mascherina chirurgica, indossata in maniera corretta, occultava un involucro contenente circa 23 grammi di eroina, nonché una dose termosaldata della medesima sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.

Angelo Conti